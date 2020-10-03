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Четыре танкера заметили у места загрязнения океана на Камчатке

По одной из версий, нефтепродукты могли вылиться с такого судна.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Два российских и два других судна были у берегов Камчатки, где зафиксировано масштабное загрязнение воды. Об этом пишет радио "Спутник" со ссылкой на данные сайта по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic.

Согласно сайту, два из них — российские. Это судно Prisco Alfa, которое следует по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток. Второе называется Belogorsk. Оно пока стоит на якоре. О двух других судах информации пока нет.

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Сначала молодые люди списали всё на влияние водорослей или планктона.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.

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