Четыре танкера заметили у места загрязнения океана на Камчатке

Два российских и два других судна были у берегов Камчатки, где зафиксировано масштабное загрязнение воды. Об этом пишет радио "Спутник" со ссылкой на данные сайта по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic.

Согласно сайту, два из них — российские. Это судно Prisco Alfa, которое следует по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток. Второе называется Belogorsk. Оно пока стоит на якоре. О двух других судах информации пока нет.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.