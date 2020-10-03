Бастрыкин взял на контроль проверку массовой гибели животных на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту массовой гибели морских животных в Авачинском заливе Камчатского края.
В сообщении, опубликованном на сайте СК РФ, говорится, что ранее СМИ писали о попадании в воды нефтяных углеводородов и фенолов в повышенной концентрации. В результате этого произошла гибель морских обитателей в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Четыре танкера заметили у места загрязнения океана на КамчаткеПо одной из версий, нефтепродукты могли вылиться с такого судна.
— На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий, — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По результатам проверки и экспертных исследований будет принято процессуальное решение.
Губернатор Камчатки записал обращение по поводу загрязнения на побережье Тихого океанаГлава региона отметил, что ежедневно ведётся забор проб, но ситуация пока противоречивая.
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.
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Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.
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