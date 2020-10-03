Бастрыкин взял на контроль проверку массовой гибели животных на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту массовой гибели морских животных в Авачинском заливе Камчатского края.

В сообщении, опубликованном на сайте СК РФ, говорится, что ранее СМИ писали о попадании в воды нефтяных углеводородов и фенолов в повышенной концентрации. В результате этого произошла гибель морских обитателей в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

— На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий, — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По результатам проверки и экспертных исследований будет принято процессуальное решение.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.