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Бастрыкин взял на контроль проверку массовой гибели животных на Камчатке

По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту массовой гибели морских животных в Авачинском заливе Камчатского края.

В сообщении, опубликованном на сайте СК РФ, говорится, что ранее СМИ писали о попадании в воды нефтяных углеводородов и фенолов в повышенной концентрации. В результате этого произошла гибель морских обитателей в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

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По одной из версий, нефтепродукты могли вылиться с такого судна.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий, — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По результатам проверки и экспертных исследований будет принято процессуальное решение.

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Глава региона отметил, что ежедневно ведётся забор проб, но ситуация пока противоречивая.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.

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