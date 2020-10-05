Жителей Омска напугала впадающая в Иртыш чёрная река — видео

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Жители Омска начали делиться в соцсетях видео с новым пугающим "притоком" Иртыша. На кадрах видно, как в районе улицы 3-й Островской в реку впадает чёрный поток воды. Загадку разгадали специалисты Росприроднадзора.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов сообщил, что инспекторы провели отбор проб и выяснили происхождение новой "речки". Оказалось, что на берегу проводился намыв песка, а остатки сбросили в Иртыш. Лобов напомнил, что это запрещено по закону. Инцидентом занялась региональная прокуратура.

— В ходе проверки органами прокуратуры будут приняты меры по установлению лиц, осуществивших слив жидкости в реку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила пресс-служба ведомства.