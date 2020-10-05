"С большой интенсивностью". В Армении сообщили о возобновлении обстрелов Степанакерта

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о возобновлении обстрелов города Степанакерт — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Она уточнила, что начиная с утра 5 октября по городу стали интенсивно наноситься удары ракетами.

— В данный момент противник с большой интенсивностью наносит по Степанакерту ракетные удары, — написала Степанян в "Фейсбуке".