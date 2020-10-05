"С большой интенсивностью". В Армении сообщили о возобновлении обстрелов Степанакерта

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о возобновлении обстрелов города Степанакерт — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Она уточнила, что начиная с утра 5 октября по городу стали интенсивно наноситься удары ракетами.
— В данный момент противник с большой интенсивностью наносит по Степанакерту ракетные удары, — написала Степанян в "Фейсбуке".
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Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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