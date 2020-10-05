В Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса

В Москве утвердили единый подход к лечению коронавируса в стационарных условиях, он позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

– Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, – уточнила вице-мэр.

Согласно новому подходу, на первой стадии CoViD-19 (3-7 суток) проводится противовирусная терапия, на второй (около 7 дней) используются антикоагулянтные препараты. На третьей стадии заболевания (15 суток) применяется анибактериальная терапия, антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии.

Переливание донорской плазмы могут назначить инфицированным со средней и тяжелой формой CoViD-19. Согласно исследованиям иностранных медиков, вероятность выздоровления у пациентов достигает 92%. Гипербарическая оксигенация или лечение в барокамере назначается по решению врача в зависимости от состояния больного. Курс составляет от четырёх до десяти сеансов.