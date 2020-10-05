В Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса

В Москве утвердили единый подход к лечению коронавируса в стационарных условиях, он позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
– Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, – уточнила вице-мэр.
Согласно новому подходу, на первой стадии CoViD-19 (3-7 суток) проводится противовирусная терапия, на второй (около 7 дней) используются антикоагулянтные препараты. На третьей стадии заболевания (15 суток) применяется анибактериальная терапия, антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии.
Переливание донорской плазмы могут назначить инфицированным со средней и тяжелой формой CoViD-19. Согласно исследованиям иностранных медиков, вероятность выздоровления у пациентов достигает 92%. Гипербарическая оксигенация или лечение в барокамере назначается по решению врача в зависимости от состояния больного. Курс составляет от четырёх до десяти сеансов.
Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиянПрактически все участники опроса считают, что вакцинация должна быть добровольной.
Ранее число случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов. Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в США.
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