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Число случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов

Умерло более миллиона человек.

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Фото © Pixabay

Число случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов и составляет 35 008 447 человек, такие данные сообщает университет Хопкинса.

Наибольшее число случаев инфицирования по-прежнему зафиксировано в США — 7 411 716 человек. Умерло 214 482 американца. На втором месте Индия, там заболели 6 549 373 человека, скончалось 101 782. Третью строчку занимает Бразилия — 4 906 833 заражения и 145 987 летальных исходов.

Всего в мире умерло 1 034 818 пациентов с CoViD-19.

В Москве выявили более трёх тысяч новых случаев коронавируса впервые с мая

Общее число заболевших CoViD-19 в столице почти достигло 304 тысяч.

Ранее во Франции и Британии зафиксировали рекорд заражений коронавирусом.

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