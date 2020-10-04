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В Москве выявили более трёх тысяч новых случаев коронавируса впервые с мая

Общее число заболевших CoViD-19 в столице почти достигло 304 тысяч.

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Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки выявили 3327 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Стоит отметить, что в последний раз этот показатель в столице превышал отметку в три тысячи ещё 23 мая.

При этом в столице полностью выздоровело от CoViD-19 за последние 24 часа 944 пациента, а общее число вылечившихся увеличилось до 253 031 человека, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За всё время в столице зафиксировали 303 940 случаев коронавируса и 5343 летальных исхода, из которых 29 — за прошедшие сутки.

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При этом мэр столицы уточнил, что количество госпитализированных приближается к тысяче человек в сутки.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые с мая зафиксировано более десяти тысяч случаев коронавируса.

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