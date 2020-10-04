У Трампа резко снизился уровень кислорода в крови после заражения коронавирусом

У президента США Дональда Трампа резко снизился уровень кислорода в крови и поднялась температура после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, уточнив, что хуже всего Трамп себя чувствовал 2 октября.

— Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу, — сказал Медоуз в эфире телеканала Fox News.

Медоуз уточнил, что с приходом выходных состояние американского президента начало улучшаться. Высокая температура начала спадать, кроме того, насыщение крови кислородом стало восстанавливаться.

Лечащий врач Трампа Шон Конли в субботу сообщил, что команда Армейского медицинского центра им. Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья американского лидера. Он принял вторую дозу противовирусного препарата ремдесивира. Насыщенность кислородом в течение дня сохранялась на высоком уровне в 96–98 процентов. Вторую половину субботы Трамп провёл за работой.