В Подмосковье обнаружены грибы с "кровавыми слезами"

Жители Подмосковья нашли в областных лесах необычные грибы с "кровавыми слезами". Странные находки объяснили в региональном Комитете лесного хозяйства.

Отмечается, что грибницы после периода недостатка влаги начинают активно потреблять воду. В результате происходит переизбыток, создающий во всём организме опасное давление. Происходит это явление с трутовиками. Чтобы соблюсти баланс, гриб начинает сбрасывать излишки, которые оседают по краю шляпки.

— Пигмент, который содержится в трутовике розовом, окрашивает капельки в яркие розово-красные цвета, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Описанный процесс называется гуттация. Обычно его можно наблюдать в конце августа или в сентябре.