Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба зампреда Госдумы Ирины Яровой, находящейся в крае с рабочей поездкой.
Производство начато по статье "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе". Отмечается, что сотрудники Камчатского филиала ВНИРО вместе с инспекторами Росрыболовства выехали в района Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.
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