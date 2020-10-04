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Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

Производство начато по статье о нарушении режима хоздеятельности.

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Фото © Instagram / vv_solodov

Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба зампреда Госдумы Ирины Яровой, находящейся в крае с рабочей поездкой.

Производство начато по статье "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе". Отмечается, что сотрудники Камчатского филиала ВНИРО вместе с инспекторами Росрыболовства выехали в района Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

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