Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.