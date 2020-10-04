Мясников назвал неочевидную причину болезней сердца и рака

Такие мощные факторы, как стрессы и неправильное питание, безусловно, оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, однако ещё один, не менее сильный источник риска находится у нас буквально под носом, но многие об этом даже не догадываются. Какой именно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Пародонтит, воспалительное заболевание околозубных тканей является самостоятельным фактором риска для развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, — сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Мясников отметил, что это также может спровоцировать онкологические заболевания. По его словам, уход за полостью рта — это не просто косметическая процедура ради борьбы с неприятным запахом, а именно профилактика заболеваний.