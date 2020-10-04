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Мясников назвал неочевидную причину болезней сердца и рака

Для профилактики заболеваний следует выполнять обычную ежедневную процедуру.

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Такие мощные факторы, как стрессы и неправильное питание, безусловно, оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, однако ещё один, не менее сильный источник риска находится у нас буквально под носом, но многие об этом даже не догадываются. Какой именно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Пародонтит, воспалительное заболевание околозубных тканей является самостоятельным фактором риска для развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, — сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

По его словам, интересное хобби также оказывает положительное влияние на организм.

Мясников отметил, что это также может спровоцировать онкологические заболевания. По его словам, уход за полостью рта — это не просто косметическая процедура ради борьбы с неприятным запахом, а именно профилактика заболеваний.

Ранее Лайф сообщал, что доктор Мясников назвал "самый полезный для здоровья" продукт.

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