Энтерококк и яйца гельминтов. В Роспотребнадзоре назвали опасности, таящиеся в кожаной сумке

Любая сумка является носителем большого числе микроорганизмов, в том числе и вредных. Особенно они любят кожаные сумки, рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
— Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс, — приводит его слова радио Sputnik.
Невидимые убийцы. Какие смертоносные бактерии водятся в едеВ этом году пользователи соцсетей больше всего испугались червей в черешне и клубнике. Которые, как выяснилось, по большей части безвредные. Но вот в чём ирония — самых опасных обитателей еды в TikTok и Twitter не обсуждают. Ведь люди банально их не видят невооружённым глазом. Они — это бактерии. Рассказываем о самых распространённых возбудителях пищевых отравлений.
Микроорганизмы появляются в сумке из-за того, что она часто находится на полу, скамейках, столах и других не очень чистых поверхностях. Кроме того, как правило, сумку не протирают каждый день.
В женской сумочке также есть предметы, собирающие на себе многие опасные микробы. К ним относятся губная помада, пилочка для ногтей, крем для рук и тушь для ресниц. Вдобавок источниками распространения микробов могут стать кошелёк, ключи, телефон, расчёска и другие предметы.
Устранить их и держать сумку в чистоте поможет её протирание антисептическим раствором. Кроме того, рекомендуется вешать сумку на вешалку или крючок.
Ранее сообщалось, что в клубничных йогуртах нашли следы антибиотиков.
Комментариев: 0