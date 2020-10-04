Gucci показал мужское платье за 170 тысяч рублей для разрушения "токсичных стереотипов"

Итальянский бренд Gucci представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2020 года, на которой среди прочего было презентовано платье стоимостью 1700 фунтов стерлингов (около 170 тысяч рублей), созданное для мужчин. Об этом сообщается на сайте бренда.

— Gucci начинает продажи оранжевого платья в клетку с атласным бантом, чтобы бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность", — говорится в публикации.

По замыслу создателей, новинку можно носить с джинсами. Платье выполнено из лёгкой струящейся ткани, что должно наводить на мысли о текучести. У него есть второй вариант расцветки — с цветочным принтом. При этом, как отмечают журналисты, первым мужчиной, который надел платье с воротником "Питера Пэна" на публике, был Курт Кобейн.