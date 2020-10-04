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Gucci показал мужское платье за 170 тысяч рублей для разрушения "токсичных стереотипов"

Отмечается, что первым в подобном образе на публике появился Курт Кобейн.

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Фото © Gucci

Итальянский бренд Gucci представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2020 года, на которой среди прочего было презентовано платье стоимостью 1700 фунтов стерлингов (около 170 тысяч рублей), созданное для мужчин. Об этом сообщается на сайте бренда.

Gucci начинает продажи оранжевого платья в клетку с атласным бантом, чтобы бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность", — говорится в публикации.

По замыслу создателей, новинку можно носить с джинсами. Платье выполнено из лёгкой струящейся ткани, что должно наводить на мысли о текучести. У него есть второй вариант расцветки — с цветочным принтом. При этом, как отмечают журналисты, первым мужчиной, который надел платье с воротником "Питера Пэна" на публике, был Курт Кобейн.

Ранее Лайф сообщал, что Gucci выпустил "грязные" джинсы за 60 тысяч рублей, точная копия которых есть у каждого дачника.

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