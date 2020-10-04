Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Стало известно, где установлен самый высокий МРОТ в мире

Нововведение коснётся 30 тысяч человек, среди которых две трети — женщины.

309
Post cover

Фото © Pixabay

В швейцарском кантоне Женева установили самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты голосования.

Более 58% избирателей проголосовали за то, чтобы МРОТ достигал 23 швейцарских франков (около двух тысяч рублей) в час.

СМИ: Минтруд предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

Отмечается, что соответствующие поправки уже одобрили на заседании правительства.

Как сообщил государственный советник Женевы Мауро Поджиа, данные правила будут применяться к шести процентам рабочих кантона с 1 ноября, что составляет примерно 30 тысяч человек, две трети из которых — женщины.

Такой МРОТ установлен для борьбы с бедностью и содействия уважению человеческого достоинства. Эта сумма, по словам специалистов, является минимальной для проживания в кантоне.

Ранее рекрутер рассказала, когда и как правильно просить о повышении зарплаты.

Выбор редакции

В Швейцарии 14 подростков попали в больницу после удара молнии на футбольном поле

23 сентября, 01:51

Международный автосалон в Женеве отменили из-за коронавируса

28 февраля, 12:42

Gucci показал мужское платье за 170 тысяч рублей для разрушения "токсичных стереотипов"

сегодня в 04:15

Энтерококк и яйца гельминтов. В Роспотребнадзоре назвали опасности, таящиеся в кожаной сумке

сегодня в 04:36

Российский рэпер подрался с выбежавшим на сцену фанатом — видео

сегодня в 04:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.