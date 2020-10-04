Стало известно, где установлен самый высокий МРОТ в мире

В швейцарском кантоне Женева установили самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты голосования.

Более 58% избирателей проголосовали за то, чтобы МРОТ достигал 23 швейцарских франков (около двух тысяч рублей) в час.

Как сообщил государственный советник Женевы Мауро Поджиа, данные правила будут применяться к шести процентам рабочих кантона с 1 ноября, что составляет примерно 30 тысяч человек, две трети из которых — женщины.

Такой МРОТ установлен для борьбы с бедностью и содействия уважению человеческого достоинства. Эта сумма, по словам специалистов, является минимальной для проживания в кантоне.