Стало известно, где установлен самый высокий МРОТ в мире

В швейцарском кантоне Женева установили самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты голосования.
Более 58% избирателей проголосовали за то, чтобы МРОТ достигал 23 швейцарских франков (около двух тысяч рублей) в час.
СМИ: Минтруд предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТОтмечается, что соответствующие поправки уже одобрили на заседании правительства.
Как сообщил государственный советник Женевы Мауро Поджиа, данные правила будут применяться к шести процентам рабочих кантона с 1 ноября, что составляет примерно 30 тысяч человек, две трети из которых — женщины.
Такой МРОТ установлен для борьбы с бедностью и содействия уважению человеческого достоинства. Эта сумма, по словам специалистов, является минимальной для проживания в кантоне.
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