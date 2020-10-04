"Пролежала в больнице 40 дней". Актриса Валентина Талызина рассказала о нервном срыве после известий об измене мужа

— У меня был нервный срыв, я оказалась в больнице, пролежала 40 дней , — сказала Талызина в эфире программы " Секрет на миллион " на телеканале НТВ.

Она отметила, что после этой истории у неё начались проблемы со щитовидной железой.

По словам актрисы, Непомнящий приводил в их дом любовницу, когда она была на съёмках. Позже художник женился на ней, однако с Талызиной, с которой он прожил в браке 12 лет, у него хорошие отношения. Наладить их, по словам актрисы, удалось с помощью дочери Ксении Хаировой.