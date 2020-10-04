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"Пролежала в больнице 40 дней". Актриса Валентина Талызина рассказала о нервном срыве после известий об измене мужа

После этой истории у артистки начались проблемы со щитовидной железой.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актриса Валентина Талызина рассказала, что сильно переживала новость об измене супруга, художника Леонида Непомнящего.

У меня был нервный срыв, я оказалась в больнице, пролежала 40 дней, — сказала Талызина в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Она отметила, что после этой истории у неё начались проблемы со щитовидной железой.

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Также, по его мнению, стриптизёр мог просто "зажраться".

По словам актрисы, Непомнящий приводил в их дом любовницу, когда она была на съёмках. Позже художник женился на ней, однако с Талызиной, с которой он прожил в браке 12 лет, у него хорошие отношения. Наладить их, по словам актрисы, удалось с помощью дочери Ксении Хаировой.

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