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Названы способы вернуть отправленные мошенникам деньги

Через банк пытаться отменить трансакцию бессмысленно, отметила юрист.

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Действовать при отправке денег мошенникам нужно быстро. В первую очередь рекомендуется обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом рассказала юрист Алёна Зеленовская.

Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своём заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее, — приводит её слова агентство "Прайм".

Указывать нужно имена представившихся "менеджеров", номера телефонов и данные карты получателя. Кроме того, необходимо сделать скриншоты с исходящими звонками. Эксперт напомнила, что при ущербе более 2,5 тысячи рублей уже есть все основания для возбуждения уголовного дела.

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Злоумышленники начинают общение с "соцопроса о качестве вещания".

А вот пытаться отменить трансакцию через банк особого смысла не имеет. В случае если злоумышленники получили ПИН-код карты, CVV-код или цифры подтверждения операции, вернуть средства путём отмены перевода равны нулю.

По словам Зеленовской, при покупках на интернет-сайтах существуют нюансы: надёжный магазин всегда даёт несколько дней на отказ от товара и возврат денег, а вот пришедшая подделка или же вовсе отсутствие оплаченной покупки свидетельствует о мошенниках. В таких случаях также необходимо обращаться в полицию.

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