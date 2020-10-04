Названы способы вернуть отправленные мошенникам деньги

Действовать при отправке денег мошенникам нужно быстро. В первую очередь рекомендуется обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом рассказала юрист Алёна Зеленовская.

— Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своём заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее, — приводит её слова агентство "Прайм".

Указывать нужно имена представившихся "менеджеров", номера телефонов и данные карты получателя. Кроме того, необходимо сделать скриншоты с исходящими звонками. Эксперт напомнила, что при ущербе более 2,5 тысячи рублей уже есть все основания для возбуждения уголовного дела.

А вот пытаться отменить трансакцию через банк особого смысла не имеет. В случае если злоумышленники получили ПИН-код карты, CVV-код или цифры подтверждения операции, вернуть средства путём отмены перевода равны нулю.

По словам Зеленовской, при покупках на интернет-сайтах существуют нюансы: надёжный магазин всегда даёт несколько дней на отказ от товара и возврат денег, а вот пришедшая подделка или же вовсе отсутствие оплаченной покупки свидетельствует о мошенниках. В таких случаях также необходимо обращаться в полицию.