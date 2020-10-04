В словаре РАН официально появились слова "гикнуться", "да ну тебя" и "демо"

Российская академия наук провела очередное обновление в Русском орфографическом словаре и внесла в него более 675 новых слов с указанием их правильного написания. Электронная версия размещена на орфографическом академическом ресурсе АКАДЕМОС.
Словарь Уэбстера решил пересмотреть определение слова "расизм"На некорректное описание понятия редакторам указала афроамериканка из штата Миссури.
Так, например, слово "кешбэк" нужно писать только так, и никак иначе. А в словах "демо", "фейк" и "селфи" никакой буквы э быть не должно. Также не следует ставить знаки препинания в выражении "да ну тебя". Кроме того, в словаре появилось слово "гикнуться" со значением "погибнуть".
Ранее Лайф сообщал, что Оксфордский словарь решил расширить понятие слова "расизм".
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