В словаре РАН официально появились слова "гикнуться", "да ну тебя" и "демо"

Российская академия наук провела очередное обновление в Русском орфографическом словаре и внесла в него более 675 новых слов с указанием их правильного написания. Электронная версия размещена на орфографическом академическом ресурсе АКАДЕМОС.

Так, например, слово "кешбэк" нужно писать только так, и никак иначе. А в словах "демо", "фейк" и "селфи" никакой буквы э быть не должно. Также не следует ставить знаки препинания в выражении "да ну тебя". Кроме того, в словаре появилось слово "гикнуться" со значением "погибнуть".