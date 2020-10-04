Режиссёр "Обители зла" снимет свой новый фильм в Санкт-Петербурге

Режиссёр Пол Андерсон сообщил, что местом действия его нового фильма станет Санкт-Петербург. В данный момент он заканчивает работу над сценарием ленты.
— Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, это сюрприз будет для Миллы [Йовович, супруги Андерсона], место действия там — Санкт-Петербург. Мне нужно будет узнать её мнение, — сказал режиссёр во время фестиваля поп-культуры Comic Con Russia Online.
По словам Андерсона, ему очень нравятся русские сказки, которые читает актриса.
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На фестивале пара представила фильм "Охотник на монстров", прокат которого был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Картина снята по одноимённой серии видеоигр и повествует о лейтенанте Артемис и её солдатах, которые случайно попадают в параллельный мир и сражаются с разными монстрами.
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