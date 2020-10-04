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Режиссёр "Обители зла" снимет свой новый фильм в Санкт-Петербурге

По словам Андерсона, ему очень нравятся русские сказки.

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Режиссёр Пол Андерсон сообщил, что местом действия его нового фильма станет Санкт-Петербург. В данный момент он заканчивает работу над сценарием ленты.

Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, это сюрприз будет для Миллы [Йовович, супруги Андерсона], место действия там — Санкт-Петербург. Мне нужно будет узнать её мнение, — сказал режиссёр во время фестиваля поп-культуры Comic Con Russia Online.

По словам Андерсона, ему очень нравятся русские сказки, которые читает актриса.

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