Режиссёр "Обители зла" снимет свой новый фильм в Санкт-Петербурге

Режиссёр Пол Андерсон сообщил, что местом действия его нового фильма станет Санкт-Петербург. В данный момент он заканчивает работу над сценарием ленты.

— Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, это сюрприз будет для Миллы [Йовович, супруги Андерсона], место действия там — Санкт-Петербург. Мне нужно будет узнать её мнение, — сказал режиссёр во время фестиваля поп-культуры Comic Con Russia Online.

По словам Андерсона, ему очень нравятся русские сказки, которые читает актриса.

На фестивале пара представила фильм "Охотник на монстров", прокат которого был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Картина снята по одноимённой серии видеоигр и повествует о лейтенанте Артемис и её солдатах, которые случайно попадают в параллельный мир и сражаются с разными монстрами.