Крупный пожар охватил свалку в Петербурге. Росприроднадзор начал проверку — видео

Видео © МЧС РФ
В Санкт-Петербурге загорелась свалка на территории завода по механической переработке бытовых отходов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Фото © Росприроднадзор
Отмечается, что возгорание удалось локализовать. Изначально пожару был присвоен второй номер сложности. Затем он был снижен до 1-БИ.
В Воронежской области ликвидировали крупный природный пожарОбщая площадь возгорания в регионе составляет около 400 гектаров.
Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку по факту пожара. Как сообщается на сайте ведомства, на место происшествия выехал государственный инспектор. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптера.
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