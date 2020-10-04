Крупный пожар охватил свалку в Петербурге. Росприроднадзор начал проверку — видео

Видео © МЧС РФ

В Санкт-Петербурге загорелась свалка на территории завода по механической переработке бытовых отходов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Фото © Росприроднадзор

Отмечается, что возгорание удалось локализовать. Изначально пожару был присвоен второй номер сложности. Затем он был снижен до 1-БИ.

Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку по факту пожара. Как сообщается на сайте ведомства, на место происшествия выехал государственный инспектор. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.