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"Это простая математика". Премьер Украины предупредил жителей страны о возможной отмене пенсий

По словам Шмыгаля, к такому развитию событий может привести демографическая ситуация.

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Фото © Pixabay

Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии жителям страны из-за нехватки на это средств. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография, — сказал Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, трансляция которого велась в ютубе правительства Украины.

По словам премьера, к такому развитию событий может привести демографическая ситуация. В ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров. Шмыгаль отметил, что властям страны придётся повысить налоги в два раза, но компании не соглашаются с новыми условиями. Решить проблему можно с помощью накопительной пенсионной системы, заключил премьер.

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Также он дал совет, как исправить эту проблему.

Ранее экономист рассказал о "предательском" ударе по обороноспособности Украины.

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