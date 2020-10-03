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"Недееспособное государство". Пушков оценил нынешнее положение Украины

Также он дал совет, как исправить эту проблему.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

При всём пафосе заявлений и выспренности претензий Киева Украина на сегодняшний день является недееспособным государством. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Она ещё держится на прежнем, во многом советском наследии, и на заделах, созданных до Майдана, — написал он в телеграм-канале.

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Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.

По словам сенатора, бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не случайно назвал Николая Азарова, возглавлявшего правительство при Викторе Януковиче, лучшим премьером страны последнего периода.

Всё же те, кто сменил его при Порошенко, как и нынешние no-names, как и чередующие друг за другом главы МИД, хоть в мятых штанах, хоть в глаженых, демонстрируют лишь неутолённую жажду коррупции и полную неспособность управлять и созидать при единственной способности выпрашивать деньги у ЕС и ждать очередного транша от МВФ, — продолжил он.

Пушков также отметил, что внешний долг Украины в 53 миллиарда долларов является самым большим за всю историю страны и составляет более трети ВВП. А сам ВВП после шести лет евроассоциации равняется лишь 2/3 от 2013 года, который сенатор назвал последним с вменяемой экономической политикой. С подобными темпами стране через 15 лет будет нечем платить пенсии, добавил он.

Решить проблему Пушков посоветовал лишь одним путём: искоренением кадрового наследия Майдана, являющегося агрессивным, но бездарным. Однако Украина вряд ли воспользуется этим советом, заключил политик.

Ранее экономист рассказал о "предательском" ударе по обороноспособности Украины.

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