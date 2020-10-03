"Недееспособное государство". Пушков оценил нынешнее положение Украины

При всём пафосе заявлений и выспренности претензий Киева Украина на сегодняшний день является недееспособным государством. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

— Она ещё держится на прежнем, во многом советском наследии, и на заделах, созданных до Майдана, — написал он в телеграм-канале.

По словам сенатора, бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не случайно назвал Николая Азарова, возглавлявшего правительство при Викторе Януковиче, лучшим премьером страны последнего периода.

— Всё же те, кто сменил его при Порошенко, как и нынешние no-names, как и чередующие друг за другом главы МИД, хоть в мятых штанах, хоть в глаженых, демонстрируют лишь неутолённую жажду коррупции и полную неспособность управлять и созидать при единственной способности выпрашивать деньги у ЕС и ждать очередного транша от МВФ, — продолжил он.

Пушков также отметил, что внешний долг Украины в 53 миллиарда долларов является самым большим за всю историю страны и составляет более трети ВВП. А сам ВВП после шести лет евроассоциации равняется лишь 2/3 от 2013 года, который сенатор назвал последним с вменяемой экономической политикой. С подобными темпами стране через 15 лет будет нечем платить пенсии, добавил он.

Решить проблему Пушков посоветовал лишь одним путём: искоренением кадрового наследия Майдана, являющегося агрессивным, но бездарным. Однако Украина вряд ли воспользуется этим советом, заключил политик.