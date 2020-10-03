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Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области — видео

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пять человек, включая троих детей, погибли в результате пожара в городе Тавде Свердловской области. Огонь вспыхнул в частном двухэтажном доме, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 22:05 по местному времени (20:05 мск). Возгорание случилось в квартире на втором этаже здания на площади 16 квадратных метров.

Из горящего дома было вынесено пять человек, из них — трое детей, но, к сожалению, спасти их не удалось. В 22:26 пожарным удалось локализовать огонь. В 22:52 открытое горение было ликвидировано, — сказано в сообщении спасателей.

Лайф удалось узнать личности погибших.

  • Отец Горбушин В. 1974 года рождения
  • Мать Карпова Е. 1980 г.р.
  • Карина 2019 г.р.
  • Денис 2016 г.р.
  • Ангелина 2015 г.р.
Фотографии с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)Фотографии с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фотографии с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По предварительным данным, семья числилась неблагополучной.

На данный момент завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Для установления причин случившегося допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём.

Ранее Лайф показывал, как мощный пожар охватил гостиничный комплекс в Новосибирске.

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