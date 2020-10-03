Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пять человек, включая троих детей, погибли в результате пожара в городе Тавде Свердловской области. Огонь вспыхнул в частном двухэтажном доме, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 22:05 по местному времени (20:05 мск). Возгорание случилось в квартире на втором этаже здания на площади 16 квадратных метров.

— Из горящего дома было вынесено пять человек, из них — трое детей, но, к сожалению, спасти их не удалось. В 22:26 пожарным удалось локализовать огонь. В 22:52 открытое горение было ликвидировано, — сказано в сообщении спасателей.

Лайф удалось узнать личности погибших.

Отец Горбушин В. 1974 года рождения

Мать Карпова Е. 1980 г.р.

Карина 2019 г.р.

Денис 2016 г.р.

Ангелина 2015 г.р.

На данный момент завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Для установления причин случившегося допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём.