Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
— Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, — сказал Песков РБК.
Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстреловНа кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что возможность введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха может быть рассмотрена в рамках Минской группы ОБСЕ.
Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
Комментариев: 0