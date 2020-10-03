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Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что этот вопрос может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, — сказал Песков РБК.

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На кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что возможность введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха может быть рассмотрена в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.

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