Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

— Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, — сказал Песков РБК.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что возможность введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха может быть рассмотрена в рамках Минской группы ОБСЕ.