Пашинян не исключил, что может быть поднят вопрос введения миротворцев России в Карабах

Возможность введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха может быть рассмотрена в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом агентству Al Jazeera заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
— Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, — сказал армянский лидер в ответ на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах. Седьмой день противостояния. ОнлайнСтороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
Ранее Пашинян заявлял, что Турция обучила и перевезла в Нагорный Карабах тысячи наёмников из Сирии, чтобы они воевали на стороне Азербайджана.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
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