Пашинян не исключил, что может быть поднят вопрос введения миротворцев России в Карабах

Возможность введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха может быть рассмотрена в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом агентству Al Jazeera заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, — сказал армянский лидер в ответ на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян заявлял, что Турция обучила и перевезла в Нагорный Карабах тысячи наёмников из Сирии, чтобы они воевали на стороне Азербайджана.