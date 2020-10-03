Пробитые дома, уничтоженные машины. Лайф публикует видео с последствиями обстрелов столицы Карабаха

В результате артиллерийского обстрела столицы непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) со стороны азербайджанской армии оказались повреждены несколько многоквартирных жилых домов, соседние с ними строения и припаркованные автомобили. Часть перекрытий в домах повреждены или разрушены полностью в результате прямого попадания снарядов.
Большая часть местных жителей успела скрыться в подвалах или бомбоубежищах, однако некоторые мирные граждане, застигнутые врасплох, вынуждены были пережидать огонь там, где находились. Власти республики устанавливают возможное количество жертв и пострадавших от обстрела.
В то же время, как сообщает военный корреспондент Лайфа, находящийся сейчас в Степанакерте, с наступлением темноты обстрелы города возобновились. В столице НКР периодически звучит воздушная тревога.
Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстреловНа кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.
Как сообщал Лайф, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий также стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа.
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