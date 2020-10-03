Вой сирен и грохот взрывов. Обстрел Степанакерта усилился с приходом темноты

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С приходом ночи в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте ситуация только осложнилась. Интенсивность обстрелов города в тёмное время суток выросла. Об этом сообщает корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий.
По его словам, на город только за час упало около десяти снарядов. Электричество отключилось. Жители Степанакерта пережидают обстрел в укрытиях.
Вывозят женщин и детей. Репортаж Лайфа из Степанакерта, где снаряды долетают до центра городаУже много домов разрушено. То и дело звучит воздушная тревога.
Артиллерийский обстрел города сегодня ведётся весь день. Большинство снарядов пришлись на территорию воинской части, но задели и мирные объекты. Женщин, стариков и детей вывозят.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
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