Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Также Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе в ходе боев на Мадагиз-Агдеринском направлении. Кроме того, три боевые машины были захвачены как трофеи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе под контроль Баку семи сёл в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Минобороны республики показало видео оттуда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он напомнил, что миротворцы могут входить только с согласия двух сторон.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян побывал с экстренным визитом в Карабахе. Он встретился со своим коллегой Артуром Товмасяном, возглавляющим парламент Арцаха. Депутаты обменялись информацией по "военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что в Минской группе может быть поднят вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ситуация в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте непредсказуемая. Там работает корреспондент Лайфа Артур Матвеев. Вот его репортаж:

Также в Степанакерте, который всю субботу находился под обстрелом со стороны Азербайджана, в административных зданиях начали закрывать окна мешками с песком. Это поможет минимизировать разрушения и защититься в случае штурма. Видео снял корреспондент Лайфа.

Международное признание Нагорно-Карабахской республики поспособствует установлению мира в регионе. Как сообщает корреспондент Лайфа, с таким заявлением на брифинге выступил глава МИД непризнанной республики Масис Маилян.

Азербайджанская армия заняла населённый пункт Мадагиз в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. Он поздравил военных с таким событием.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанской армией в Карабахе руководят турецкие офицеры. По его словам, в штабе вооружённых сил противоборствующей стороны работают до 150 высокопоставленных советников из Турции.