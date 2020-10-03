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Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

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Также Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе в ходе боев на Мадагиз-Агдеринском направлении. Кроме того, три боевые машины были захвачены как трофеи.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе под контроль Баку семи сёл в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Минобороны республики показало видео оттуда.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он напомнил, что миротворцы могут входить только с согласия двух сторон.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян побывал с экстренным визитом в Карабахе. Он встретился со своим коллегой Артуром Товмасяном, возглавляющим парламент Арцаха. Депутаты обменялись информацией по "военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что в Минской группе может быть поднят вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Нагорный Карабах. Седьмой день противостояния. Онлайн

Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
  • Ситуация в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте непредсказуемая. Там работает корреспондент Лайфа Артур Матвеев. Вот его репортаж:
  • Также в Степанакерте, который всю субботу находился под обстрелом со стороны Азербайджана, в административных зданиях начали закрывать окна мешками с песком. Это поможет минимизировать разрушения и защититься в случае штурма. Видео снял корреспондент Лайфа.
  • Международное признание Нагорно-Карабахской республики поспособствует установлению мира в регионе. Как сообщает корреспондент Лайфа, с таким заявлением на брифинге выступил глава МИД непризнанной республики Масис Маилян.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанской армией в Карабахе руководят турецкие офицеры. По его словам, в штабе вооружённых сил противоборствующей стороны работают до 150 высокопоставленных советников из Турции.
  • Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление с утра 3 октября на южном и северном направлениях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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