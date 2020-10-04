Азербайджанский телеканал показал видео разрушений после обстрела в Мингечевире

Видео © Facebook/ REAL TV

Азербайджанский телеканал REAL TV показал кадры из Мингечевира, где находится крупнейшая в стране гидроэлектростанция. Ранее в Баку заявили об обстреле города со стороны Армении.

На кадрах корреспондент демонстрирует воронки на земле и разрушения на фасадах и внутри домов. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также опубликовал в "Твиттере" фото ракеты и заявил, что она упала возле энергоблока ГЭС, но не разорвалась.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Гаджиев отметил, что Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, серьёзных повреждений инфраструктуре они не нанесли, но мирные жители получили ранения. Генпрокуратура страны заявила о том, что пять человек были госпитализированы.

В соцсетях также появились видеозаписи, как в небе над городом силами ПВО Азербайджана были сбиты несколько ракет, направленных на промышленные объекты.

Видео © Twitter / Elvin Ismayilov