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Азербайджанский телеканал показал видео разрушений после обстрела в Мингечевире

По данным Генпрокуратуры республики, ранения получили пятеро мирных жителей.

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Видео © Facebook/ REAL TV

Азербайджанский телеканал REAL TV показал кадры из Мингечевира, где находится крупнейшая в стране гидроэлектростанция. Ранее в Баку заявили об обстреле города со стороны Армении.

Азербайджан заявил об обстреле Арменией города Мингечевир. В Ереване опровергают

Это один из основных энергетических узлов страны.

На кадрах корреспондент демонстрирует воронки на земле и разрушения на фасадах и внутри домов. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также опубликовал в "Твиттере" фото ракеты и заявил, что она упала возле энергоблока ГЭС, но не разорвалась.

Гаджиев отметил, что Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, серьёзных повреждений инфраструктуре они не нанесли, но мирные жители получили ранения. Генпрокуратура страны заявила о том, что пять человек были госпитализированы.

В соцсетях также появились видеозаписи, как в небе над городом силами ПВО Азербайджана были сбиты несколько ракет, направленных на промышленные объекты.

Видео © Twitter / Elvin Ismayilov

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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