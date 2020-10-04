Азербайджанский телеканал показал видео разрушений после обстрела в Мингечевире

Видео © Facebook/ REAL TV
Азербайджанский телеканал REAL TV показал кадры из Мингечевира, где находится крупнейшая в стране гидроэлектростанция. Ранее в Баку заявили об обстреле города со стороны Армении.
Азербайджан заявил об обстреле Арменией города Мингечевир. В Ереване опровергаютЭто один из основных энергетических узлов страны.
На кадрах корреспондент демонстрирует воронки на земле и разрушения на фасадах и внутри домов. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также опубликовал в "Твиттере" фото ракеты и заявил, что она упала возле энергоблока ГЭС, но не разорвалась.
Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020
Гаджиев отметил, что Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, серьёзных повреждений инфраструктуре они не нанесли, но мирные жители получили ранения. Генпрокуратура страны заявила о том, что пять человек были госпитализированы.
В соцсетях также появились видеозаписи, как в небе над городом силами ПВО Азербайджана были сбиты несколько ракет, направленных на промышленные объекты.
Видео © Twitter / Elvin Ismayilov
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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