Азербайджан заявил об обстреле Арменией города Мингечевир. В Ереване опровергают

Армения нанесла ракетный удар по азербайджанскому городу Мингечевир, где находятся водохранилище и электростанция. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
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— Несколько минут назад Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингечевир в Азербайджане. В Мингечевире находятся водохранилище и основная электростанция, — написал Гаджиев в "Твиттере".
По его словам, всего было выпущено четыре ракеты. Серьёзных повреждений инфраструктуры нет, но есть раненые среди местных жителей.
Мингечевир является одним из основных энергетических узлов Азербайджана, он обеспечивает страну электричеством. Как сообщает РИА "Новости", во время эскалации конфликта летом 2020 года появлялись сообщения о том, что противоборствующие стороны планируют нанести удары по Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении.
Тем временем пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян в "Фейсбуке" опровергла обстрелы Мингечевира.
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Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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