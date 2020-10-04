Пашинян выразил уверенность, что Россия защитит Армению при необходимости

Россия выполнит договорённости с Арменией, если возникнет угроза безопасности республики. Уверенность в этом выразил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база и есть чёткие договорённости, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения безопасности.