Пашинян выразил уверенность, что Россия защитит Армению при необходимости

Россия выполнит договорённости с Арменией, если возникнет угроза безопасности республики. Уверенность в этом выразил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база и есть чёткие договорённости, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения безопасности.
— Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определённых условиях Россия их выполнит, — заявил Пашинян в интервью немецкой газете Bild.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
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