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Лукашенко назвал фейком информацию о поставке военных грузов Азербайджану

Президенты Армении и Белоруссии провели телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Максим Гучек

Президенты Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по вопросам развития отношений двух стран, а также по ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, армянский лидер затронул вопрос, тиражируемый в некоторых СМИ, якобы о поставках военных грузов в Азербайджан, который является одной из сторон конфликта в регионе. Президент Белоруссии опроверг данную информацию.

В разговоре был дан чёткий ответ на данную фейковую информацию последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось, — заявили агентству БелТА в пресс-службе президента Белоруссии.

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По версии Баку, стране вполне достаточно своей 100-тысячной армии.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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