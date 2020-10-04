Лукашенко назвал фейком информацию о поставке военных грузов Азербайджану

Президенты Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по вопросам развития отношений двух стран, а также по ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, армянский лидер затронул вопрос, тиражируемый в некоторых СМИ, якобы о поставках военных грузов в Азербайджан, который является одной из сторон конфликта в регионе. Президент Белоруссии опроверг данную информацию.
— В разговоре был дан чёткий ответ на данную фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось, — заявили агентству БелТА в пресс-службе президента Белоруссии.
Алиев потребовал от Макрона извинений за слова о воюющих за Азербайджан боевикахПо версии Баку, стране вполне достаточно своей 100-тысячной армии.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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