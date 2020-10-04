Лукашенко назвал фейком информацию о поставке военных грузов Азербайджану

Президенты Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по вопросам развития отношений двух стран, а также по ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, армянский лидер затронул вопрос, тиражируемый в некоторых СМИ, якобы о поставках военных грузов в Азербайджан, который является одной из сторон конфликта в регионе. Президент Белоруссии опроверг данную информацию.