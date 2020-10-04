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Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании конфликта в Карабахе

Переговоры будут проходить под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает российский МИД.

Выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования, — говорится в сообщении.

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Алиев считает, что другие страны меньше знают о событиях в регионе, чем соседи.

Отмечается, что в политико-дипломатическое русло этот процесс будет возвращаться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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