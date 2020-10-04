Армения призвала ЕСПЧ надавить на Турцию из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить промежуточную меру в отношении Турции, предусмотренную 39-м пунктом правил суда. Об этом представитель страны в инстанции Егише Киракосян сообщил в " Фейсбуке ".

Это требование, как отмечается, связано с тем, что Анкара оказывает всяческую поддержку Азербайджану и принимает участие в военных действиях против гражданского населения и объектов Карабаха и Армении. По версии Еревана, такие атаки сопровождаются грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека.