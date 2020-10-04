Армения призвала ЕСПЧ надавить на Турцию из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить промежуточную меру в отношении Турции, предусмотренную 39-м пунктом правил суда. Об этом представитель страны в инстанции Егише Киракосян сообщил в "Фейсбуке".
Это требование, как отмечается, связано с тем, что Анкара оказывает всяческую поддержку Азербайджану и принимает участие в военных действиях против гражданского населения и объектов Карабаха и Армении. По версии Еревана, такие атаки сопровождаются грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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