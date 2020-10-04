Президент Азербайджана заявил о взятии города Джебраила и нескольких сёл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска этой страны заняли город Джебраил и несколько прилегающих сёл. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

— Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сёл в этом районе, — говорится в сообщении.