Президент Азербайджана заявил о взятии города Джебраила и нескольких сёл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска этой страны заняли город Джебраил и несколько прилегающих сёл. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".
— Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сёл в этом районе, — говорится в сообщении.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
В свою очереди в Минобороны Армении эту информацию сразу опровергли. Отметим, город Джебраил находится в Нагорном Карабахе, на границе с Ираном. Его население — всего несколько тысяч человек.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
Комментариев: 0