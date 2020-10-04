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Президент Азербайджана заявил о взятии города Джебраила и нескольких сёл

В Минобороны Армении эту информацию практически сразу опровергли.

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Фото © Минобороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска этой страны заняли город Джебраил и несколько прилегающих сёл. Об этом глава государства сообщил в &quot;Твиттере&quot;.

Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сёл в этом районе, — говорится в сообщении.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

В свою очереди в Минобороны Армении эту информацию сразу опровергли. Отметим, город Джебраил находится в Нагорном Карабахе, на границе с Ираном. Его население — всего несколько тысяч человек.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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