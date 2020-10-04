В Баку заявили о тяжёлом ранении лидера Карабаха

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение в результате удара ВС Азербайджана, заявили в Баку.
— В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение, — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга в военно-информационном центре.
Он добавил, что "других сепаратистов ждёт та же участь". Однако пресс-секретарь президента непризнанной республики опроверг заявления о ранении лидера, сообщает РИА "Новости".
Меркель присоединилась к заявлению Путина, Трампа и Макрона по Нагорному КарабахуКанцлер считает, что враждующим сторонам необходимо согласовать гуманитарную паузу.
Ранее сегодня Арутюнян выступил с заявлением, призвав жителей Азербайджана покинуть города, где находятся военные объекты.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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