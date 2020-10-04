В Баку заявили о тяжёлом ранении лидера Карабаха

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение в результате удара ВС Азербайджана, заявили в Баку.

— В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение, — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга в военно-информационном центре.

Он добавил, что "других сепаратистов ждёт та же участь". Однако пресс-секретарь президента непризнанной республики опроверг заявления о ранении лидера, сообщает РИА "Новости".