"Бежим!" Взрыв в Степанакерте прогремел рядом со съёмочной группой Лайфа

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Центр Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), вновь находится под обстрелом. Как сообщает корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий, местные жители спускаются в бомбоубежища.

— Выезжают люди, стараются как можно быстрее покинуть центр города. Потому что делать какие-то военные прогнозы в данной ситуации сложно, — рассказывает Артур.

Через несколько секунд после этих слов неподалёку раздался новый взрыв. Всем находящимся в округе пришлось укрываться в бомбоубежище или просто в подвалах.

Напомним, что утром в центре города было слышно около восьми взрывов, был виден дым. Артиллерия бьёт уже по жилым кварталам, а не только по военным объектам, как раньше. Сейчас в части города нет электричества. По предварительным данным, повреждена подстанция.