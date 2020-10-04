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"Бежим!" Взрыв в Степанакерте прогремел рядом со съёмочной группой Лайфа

Многие жители города покидают его, так как под обстрелом даже жилые районы.

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Видео © LIFE

Центр Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), вновь находится под обстрелом. Как сообщает корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий, местные жители спускаются в бомбоубежища.

Выезжают люди, стараются как можно быстрее покинуть центр города. Потому что делать какие-то военные прогнозы в данной ситуации сложно, — рассказывает Артур.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Через несколько секунд после этих слов неподалёку раздался новый взрыв. Всем находящимся в округе пришлось укрываться в бомбоубежище или просто в подвалах.

Напомним, что утром в центре города было слышно около восьми взрывов, был виден дым. Артиллерия бьёт уже по жилым кварталам, а не только по военным объектам, как раньше. Сейчас в части города нет электричества. По предварительным данным, повреждена подстанция.

Напомним, Армения и Азербайджан 27 сентября взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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