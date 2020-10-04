Видео © Соцсети
Выбитые стёкла, полуразрушенные дома и машины. Такие кадры опубликовал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева из обстрелянного утром города Гянджа.
На видео — растерянные горожане. Работают сотрудники экстренных служб. Они ведут расчистку места взрыва. Место ЧП оцеплено полицией.
— В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Сведения об уничтожении военного аэродрома Гянджи в ведомстве опровергли.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с территории страны огонь по Азербайджану не ведётся.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Снаряд попал в дом. В Азербайджане опубликовали видео с последствиями обстрела города Гянджа
сегодня в 09:08
В Азербайджане заявили о расширении зоны боевых действий из-за обстрелов со стороны Армении
сегодня в 08:15
Удары прямо по центру. Азербайджан утром возобновил обстрел Степанакерта
сегодня в 08:09
Комментариев: 0