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Снаряд попал в дом. В Азербайджане опубликовали видео с последствиями обстрела города Гянджа

На кадрах виден дым и разрушенные здания.

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Видео © Соцсети

Выбитые стёкла, полуразрушенные дома и машины. Такие кадры опубликовал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева из обстрелянного утром города Гянджа.

На видео — растерянные горожане. Работают сотрудники экстренных служб. Они ведут расчистку места взрыва. Место ЧП оцеплено полицией.

В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Сведения об уничтожении военного аэродрома Гянджи в ведомстве опровергли.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с территории страны огонь по Азербайджану не ведётся.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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