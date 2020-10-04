Лидер Карабаха заявил о начале ударов по городам Азербайджана с военными объектами

Жителям Азербайджана рекомендуется покинуть города, где находятся военные объекты. С таким заявлением выступил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян.

— Военные объекты, постоянно дислоцированные в крупных городах Азербайджана, с этого момента стали целями для Армии обороны, — сказал он.