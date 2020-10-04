Лидер Карабаха заявил о начале ударов по городам Азербайджана с военными объектами

Жителям Азербайджана рекомендуется покинуть города, где находятся военные объекты. С таким заявлением выступил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян.
— Военные объекты, постоянно дислоцированные в крупных городах Азербайджана, с этого момента стали целями для Армии обороны, — сказал он.
Арутюнян отметил, что такое решение принято из-за ударов по мирному населению Нагорно-Карабахской Республики. Он обвинил Азербайджан в использовании ракетных систем залпового огня "Полонез" и "Смерч".
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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