Столица Нагорного Карабаха подверглась артиллерийскому обстрелу — видео

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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики этим утром снова подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает военный корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий.

На кадрах, снятых нашим журналистом, слышны звуки взрывов, а также видны столбы дыма, оставшиеся после падения снарядов. По предварительным данным, под огнём оказались окраины города.

Ранее Лайф сообщал, что в столице непризнанной республики утром включили воздушную тревогу. При этом накануне артиллерийский обстрел Степанакерта продолжался весь день. Большинство снарядов пришлись на территорию воинской части, но задели и мирные объекты. Женщин, стариков и детей вывозят. С наступлением темноты обстрел лишь усилился, но ночь, по словам очевидцев, прошла спокойно.