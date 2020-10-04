Столица Нагорного Карабаха подверглась артиллерийскому обстрелу — видео

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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики этим утром снова подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает военный корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий.
На кадрах, снятых нашим журналистом, слышны звуки взрывов, а также видны столбы дыма, оставшиеся после падения снарядов. По предварительным данным, под огнём оказались окраины города.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Ранее Лайф сообщал, что в столице непризнанной республики утром включили воздушную тревогу. При этом накануне артиллерийский обстрел Степанакерта продолжался весь день. Большинство снарядов пришлись на территорию воинской части, но задели и мирные объекты. Женщин, стариков и детей вывозят. С наступлением темноты обстрел лишь усилился, но ночь, по словам очевидцев, прошла спокойно.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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