Минобороны Армении показало кадры с отступающими военными Азербайджана

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала кадры отступления подразделений азербайджанской техники. Видео доступно в "Фейсбуке".
— Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения, — написала Степанян.
На кадрах можно увидеть удары по технике противника, а также передвижение части военных.
Вой сирен и грохот взрывов. Обстрел Степанакерта усилился с приходом темнотыЭлектричество в городе погасло сразу после начала серии ударов.
Пресс-секретарь Минобороны также добавила, что армия обороны Нагорно-Карабахской Республики контролирует ситуацию на границе.
— В данный момент по всей протяжённости границы ведутся позиционные бои. Подразделения армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию, — отметила она.
Жертвы войны. Потери Азербайджана и Армении за неделю Карабахского конфликта — инфографикаВооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, или Арцахе, как называют его местные, длится уже неделю. За это время обе стороны понесли большие потери.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии семи сёл в Нагорном Карабахе.
Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.
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