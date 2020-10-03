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Минобороны Армении показало кадры с отступающими военными Азербайджана

По словам пресс-секретаря ведомства, армия Нагорного Карабаха контролирует ситуацию на границе.

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Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала кадры отступления подразделений азербайджанской техники. Видео доступно в "Фейсбуке".

Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения, — написала Степанян.

На кадрах можно увидеть удары по технике противника, а также передвижение части военных.

Вой сирен и грохот взрывов. Обстрел Степанакерта усилился с приходом темноты

Электричество в городе погасло сразу после начала серии ударов.

Пресс-секретарь Минобороны также добавила, что армия обороны Нагорно-Карабахской Республики контролирует ситуацию на границе.

В данный момент по всей протяжённости границы ведутся позиционные бои. Подразделения армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию, — отметила она.

Жертвы войны. Потери Азербайджана и Армении за неделю Карабахского конфликта — инфографика

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, или Арцахе, как называют его местные, длится уже неделю. За это время обе стороны понесли большие потери.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии семи сёл в Нагорном Карабахе.

Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.

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