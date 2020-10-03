Алиев объявил, что Азербайджан взял уже семь сёл в Карабахе — видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку семи сёл в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Одновременно с этим Минобороны страны опубликовало два видеоролика с места событий.

— Армия Азербайджана освободила сёла Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, — написал президент в "Твиттере".

На опубликованных кадрах же показана повреждённая армянская техника, грузовики, захваченный блокпост, а также склад с боеприпасами. В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга с журналистами сообщил о потерях, которые понесла армия Азербайджана.

— За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолёта, три РСЗО "Смерч", один вертолёт, — сказал он.

По словам Ованнисяна, всего с начала боевых действий было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники Азербайджана, а потери среди личного состава только за последние сутки составили 440–450 человек.

Ранее Лайф сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе.