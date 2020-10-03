Алиев объявил, что Азербайджан взял уже семь сёл в Карабахе — видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку семи сёл в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Одновременно с этим Минобороны страны опубликовало два видеоролика с места событий.
— Армия Азербайджана освободила сёла Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, — написал президент в "Твиттере".
На опубликованных кадрах же показана повреждённая армянская техника, грузовики, захваченный блокпост, а также склад с боеприпасами. В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга с журналистами сообщил о потерях, которые понесла армия Азербайджана.
Песков оценил возможность ввода российских миротворцев в КарабахРанее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что этот вопрос может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.
— За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолёта, три РСЗО "Смерч", один вертолёт, — сказал он.
По словам Ованнисяна, всего с начала боевых действий было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники Азербайджана, а потери среди личного состава только за последние сутки составили 440–450 человек.
Алиев назвал условие прекращения боёв в КарабахеОн заявил, что Азербайджан "восстановит свою территориальную целостность".
Ранее Лайф сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе.
Напомним, Армения и Азербайджан. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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