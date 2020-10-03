Жертвы войны. Потери Азербайджана и Армении за неделю Карабахского конфликта — инфографика

С первых дней вооружённого вторжения и начала противостояния Армении и Азербайджана в районе Карабаха и теми и другими стали публиковаться кадры уничтожения техники противника. Здесь, например, в прошлое воскресенье, по утверждению Азербайджана, их военные уничтожают базу ПВО противника.

Видео © LIFE SHOT

Следом власти Армении выходят с опровержением того, что у них что-то вышло из строя, и публикуют кадры уничтожения техники Азербайджана.

Видео © LIFE SHOT