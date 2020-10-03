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Жертвы войны. Потери Азербайджана и Армении за неделю Карабахского конфликта — инфографика

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, или Арцахе, как называют его местные, длится уже неделю. За это время обе стороны понесли большие потери.

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Фото © Shutterstock

С первых дней вооружённого вторжения и начала противостояния Армении и Азербайджана в районе Карабаха и теми и другими стали публиковаться кадры уничтожения техники противника. Здесь, например, в прошлое воскресенье, по утверждению Азербайджана, их военные уничтожают базу ПВО противника.

Видео © LIFE SHOT

Следом власти Армении выходят с опровержением того, что у них что-то вышло из строя, и публикуют кадры уничтожения техники Азербайджана.

Видео © LIFE SHOT

Точно до человека потери ещё не подсчитаны, конфликт в самом разгаре. Гибнут не только военные, но, к сожалению, и мирное население. Разрушены жилые дома и школы. По данным с обеих сторон мы подсчитали, каковы масштабы этого военного противостояния.

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