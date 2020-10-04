В Степанакерте утром вновь включили воздушную тревогу

Сирену воздушной тревоги включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерте.

По словам очевидцев, за городом было слышно несколько взрывов артиллерийских снарядов. При этом ночь с субботы на воскресенье прошла спокойно, без обстрелов и без сирены.

Артиллерийский обстрел Степанакерта продолжался весь день 3 октября. Большинство снарядов пришлись на территорию воинской части, но задели и мирные объекты. Женщин, стариков и детей вывозят. С наступлением темноты обстрел лишь усилился.