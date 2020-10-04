В Степанакерте утром вновь включили воздушную тревогу

Сирену воздушной тревоги включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерте.
По словам очевидцев, за городом было слышно несколько взрывов артиллерийских снарядов. При этом ночь с субботы на воскресенье прошла спокойно, без обстрелов и без сирены.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Артиллерийский обстрел Степанакерта продолжался весь день 3 октября. Большинство снарядов пришлись на территорию воинской части, но задели и мирные объекты. Женщин, стариков и детей вывозят. С наступлением темноты обстрел лишь усилился.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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