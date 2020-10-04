Власти Карабаха сообщили об уничтожении военного аэродрома в городе Гянджа

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об уничтожении на территории Азербайджана военного аэродрома у города Гянджда.
— Военный аэродром в Гяндже взлетел на воздух... — написал в "Фейсбуке" пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, пока подтвердили информацию только об обстреле города Гянджа. Там считают, что снаряды летели со стороны Вооружённых сил Армении.
— Армянские Вооружённые силы обстреливают Гянджу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
На это ответили уже в Минобороны Армении. Там заверили, что по территории Азербайджана огонь с территории Армении не ведётся.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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