Власти Карабаха сообщили об уничтожении военного аэродрома в городе Гянджа

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об уничтожении на территории Азербайджана военного аэродрома у города Гянджда.

— Военный аэродром в Гяндже взлетел на воздух... — написал в "Фейсбуке" пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, пока подтвердили информацию только об обстреле города Гянджа. Там считают, что снаряды летели со стороны Вооружённых сил Армении.

— Армянские Вооружённые силы обстреливают Гянджу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.