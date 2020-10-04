В Азербайджане заявили о расширении зоны боевых действий из-за обстрелов со стороны Армении

Открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.
— Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий, — говорится в сообщении.
Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об уничтожении на территории Азербайджана военного аэродрома у города Гянджа. В Баку же посчитали, что обстрел вёлся из Армении. Там это опровергли.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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