В Азербайджане заявили о расширении зоны боевых действий из-за обстрелов со стороны Армении

Открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

— Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий, — говорится в сообщении.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об уничтожении на территории Азербайджана военного аэродрома у города Гянджа. В Баку же посчитали, что обстрел вёлся из Армении. Там это опровергли.