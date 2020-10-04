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В Азербайджане заявили о расширении зоны боевых действий из-за обстрелов со стороны Армении

Поводом для этого стали удары по городу Гянджа, но ответственность за них взял на себя Нагорный Карабах.

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Удар по городу Гянджа. Фото © Twitter / Hikmet Hajiyev

Открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий, — говорится в сообщении.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об уничтожении на территории Азербайджана военного аэродрома у города Гянджа. В Баку же посчитали, что обстрел вёлся из Армении. Там это опровергли.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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