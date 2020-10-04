Удары прямо по центру. Азербайджан утром возобновил обстрел Степанакерта

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Жителей Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), утром разбудил грохот взрывов. Как передаёт корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий, в центре было слышно около восьми взрывов, рядом был виден дым от приземления снарядов.
Он отметил, что артиллерия бьёт уже по жилым кварталам, а не только по военным объектам, как раньше.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Ранее президент НКР Араик Арутюнян рекомендовал жителям Азербайджана покинуть города, где находятся военные объекты, так как они отныне станут главной целью для ВС Арцаха (самоназвание Нагорно-Карабахской Республики). Он обвинил Азербайджан в использовании ракетных систем залпового огня "Полонез" и "Смерч".
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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