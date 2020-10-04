Удары прямо по центру. Азербайджан утром возобновил обстрел Степанакерта

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Жителей Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), утром разбудил грохот взрывов. Как передаёт корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий, в центре было слышно около восьми взрывов, рядом был виден дым от приземления снарядов.

Он отметил, что артиллерия бьёт уже по жилым кварталам, а не только по военным объектам, как раньше.