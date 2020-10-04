Меркель присоединилась к заявлению Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она обсудила с ним обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
— Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры, — сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
По её словам, Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября. Также она выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы. Оно необходимо для эвакуации тел погибших солдат из зоны конфликта.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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