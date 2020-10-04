Меркель присоединилась к заявлению Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она обсудила с ним обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

— Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры, — сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.