В Азербайджане заявили об одном погибшем и 32-х раненых из-за обстрела города Гянджа

В результате утреннего обстрела азербайджанского города Гянджа погиб один человек и 32 получили ранения. Такие данные приводит Генпрокуратура республики.
По данным МЧС страны, спасатели после обстрела извлекли из-под завалов двух человек. Об их состоянии пока не сообщается.
Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. ОнлайнКонфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.
Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовал кадры разрушений из обстрелянного утром города Гянджа.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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