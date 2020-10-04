В Азербайджане заявили об одном погибшем и 32-х раненых из-за обстрела города Гянджа

В результате утреннего обстрела азербайджанского города Гянджа погиб один человек и 32 получили ранения. Такие данные приводит Генпрокуратура республики.

По данным МЧС страны, спасатели после обстрела извлекли из-под завалов двух человек. Об их состоянии пока не сообщается.