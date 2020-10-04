Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Азербайджане заявили об одном погибшем и 32-х раненых из-за обстрела города Гянджа

Спасатели извлекли двух человек из-под обломков разрушенных зданий.

Post cover

Фото: Facebook

В результате утреннего обстрела азербайджанского города Гянджа погиб один человек и 32 получили ранения. Такие данные приводит Генпрокуратура республики.

По данным МЧС страны, спасатели после обстрела извлекли из-под завалов двух человек. Об их состоянии пока не сообщается.

Нагорный Карабах. Восьмой день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовал кадры разрушений из обстрелянного утром города Гянджа.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

Выбор редакции

Отключай своих, чтобы чужие боялись. Азербайджан ограничил гражданам доступ в Интернет

сегодня в 12:00

"Бежим!" Взрыв в Степанакерте прогремел рядом со съёмочной группой Лайфа

сегодня в 09:24

Обнародованы предпочтения американцев к кандидатам в президенты. Похоже, у Трампа проблемы

сегодня в 11:34

Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в России

сегодня в 12:06

Совсем не "левые" люди. ДНК левшей и правшей: найди 41 отличие

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.