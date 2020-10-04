Отключай своих, чтобы чужие боялись. Азербайджан ограничил гражданам доступ в Интернет

О том, что Азербайджан с момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе оказался, по сути, отрезан от большинства популярных социальных сервисов, сообщил портал NetBlocks.org, отслеживающий уровень "свобод" Интернета в различных странах мира. По данным сайта, блокировке в Азербайджане подверглись все сервисы, принадлежащие Facebook, а также китайский TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, Zoom и Skype. По словам министра связи и транспорта Азербайджана, блокировка сервисов была произведена для того, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing 📉#Karabağ #Azerbaycan



📰 https://t.co/AVV1ySNcdM pic.twitter.com/jYAKUlfIIl — NetBlocks.org (@netblocks) September 27, 2020

При этом Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ещё 28 сентября опубликовало инструкцию по дополнительной защите социальных сетей и домашних роутеров от возможных киберугроз, якобы исходящих от Армении.

В Министерстве связи Азербайджана Лайфу пояснили, что блокировки социальных сетей для граждан введены в связи с военным положением. Как долго будут продолжаться военное положение и ограничения на выход в Интернет для жителей Азербайджана, в министерстве рассказать не смогли.

Азербайджан в силу своего географического положения обладает лишь двумя трансграничными сетевыми соединениями с внешним миром. С Россией на севере и Ираном на юге страны. Кроме того, общей границей с Турцией обладает Нахичеванская Автономная Республика, которая также граничит с Ираном и Арменией, но не имеет общей границы с Азербайджаном.

Армения, в свою очередь, не имеет ни одного собственного трансграничного соединения с внешним миром. Страна граничит с Турцией и Азербайджаном (связь через которые по понятным причинам невозможна), Грузией, а также с Ираном. Через Грузию проложены основные каналы связи, соединяющие Армению с внешним миром. Армения эксплуатирует два канала связи, проложенные до Чёрного моря (там соединяется с международными подводными каналами связи) и до России. Через них и осуществляется выход в Интернет и общая коммуникация страны с внешним миром. Существует также резервный канал связи на границе с Ираном, но он, по данным Министерства связи Армении, в настоящее время не используется.

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Однако в Армении никаких ограничений на пользование социальными сетями и Интернетом для граждан не вводилось. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь министра связи Армении Сирануш Гюрджинян.

"Никаких соцсетей или сайтов мы не блокировали и не планируем блокировать. Все используемые каналы связи в настоящее время работают нормально, и перегрузок на сети в республике не наблюдается", — рассказала Сирануш.

Кроме того, Армения обеспечивает услугами связи и выхода в Интернет население Нагорного Карабаха. Как сообщили Лайфу в Министерстве связи Армении, в настоящее время все сети связи в непризнанной республике, в том числе оптоволоконная связь и радиосвязь, работают в нормальном режиме и даже имеют резерв мощности и резервные каналы связи на случай аварийных ситуаций.

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Пока граждане Армении и жители Нагорного Карабаха (Арцаха) свободно выходят в Интернет и публикуют собственное мнение о конфликте, за азербайджанцев выступают в основном не проживающие в Азербайджане граждане. Отдушиной для них стала российская социальная сеть "ВКонтакте".

Лайф опросил участников одного из популярных пабликов с новостями Азербайджана о том, как они решают проблему с ограничениями, однако большинство азербайджанцев, обсуждающих конфликт в Нагорном Карабахе, по их собственным словам, находятся за пределами Азербайджана и поэтому не испытывают проблем с выходом в Интернет. Однако сам факт ограничений не вызывает у них нареканий — по их мнению, если бы соцсети не были заблокированы, за ними могли бы вести наблюдение их противники.

Пострадавшие от блокировок со стороны собственного правительства азербайджанцы, как это часто бывает и в других аналогичных случаях, начали массово переходить в Telegram.

Об этом Лайфу сообщили официальные представители TGStats — сервиса, собирающего аналитику посещаемости Telegram. "У нас нет достаточного объёма информации по Азербайджану, чтобы делать точные выводы, но по имеющимся каналам, которые мы отслеживаем, видим значительный рост новых подписчиков на каналах с 26 сентября", — рассказал Лайфу представитель сервиса. По их данным, наиболее популярные азербайджанские каналы с вечера 26 сентября (официально о блокировках сообщили 27 сентября) по 2 октября 2020 года практически удвоили свои аудитории.

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По мнению экспертов рынка, блокировки социальных сетей и мессенджеров в Азербайджане могут продолжаться практически бесконечно, поскольку Интернет в республике полностью управляем властями. Это же в результате приведёт к росту популярности VPN-сервисов и альтернативных социальных сетей и мессенджеров — того же Telegram.

"Блокировки в Азербайджане, учитывая монополизм их провайдеров, могут продолжаться не дни или недели, а сколь угодно долго. Разумеется, это приведёт к росту интереса граждан к VPN-сервисам, так как они вряд ли захотят оказаться "на выселках" и будут искать доступ к информации", — считает глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Схожего мнения придерживается руководитель ComNews Group Леонид Коник. Он считает, что блокировки соцсетей в Азербайджане оказались успешными именно из-за того, что в стране малое число магистральных провайдеров (две компании) и всего около 40 провайдеров для частных лиц. Кроме того, обходить блокировки жителям Азербайджана будет сложно ещё по одной причине.