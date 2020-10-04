Сплошное поражение осколками. Обстрел жилых районов Степанакерта сняли на видео

Камера видеорегистратора в одном из припаркованных автомобилей в Степанакерте — столице непризнанной Республики Нагорный Карабах — запечатлела обстрел жилых районов города кассетными боеприпасами. На кадрах виден поочередный прилёт снарядов на одну из улиц. При взрывах осколки буквально прошивают и поражают всё в округе: машины, деревья и дома.

Людей на видеозаписи не видно. Учитывая, что с первых секунд записи слышится сирена воздушной тревоги, вероятно, местные жители успели эвакуироваться в подвалы и бомбоубежища ещё до начала обстрела.

По предварительным данным, огонь вели азербайджанские военные из реактивных систем залпового огня "Смерч".