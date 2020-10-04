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Сплошное поражение осколками. Обстрел жилых районов Степанакерта сняли на видео

По предварительным данным, азербайджанская сторона вела огонь из РСЗО кассетными боеприпасами.

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Видео © Телеграм-канал Re:public of Artsakh

Камера видеорегистратора в одном из припаркованных автомобилей в Степанакерте — столице непризнанной Республики Нагорный Карабах — запечатлела обстрел жилых районов города кассетными боеприпасами. На кадрах виден поочередный прилёт снарядов на одну из улиц. При взрывах осколки буквально прошивают и поражают всё в округе: машины, деревья и дома.

Людей на видеозаписи не видно. Учитывая, что с первых секунд записи слышится сирена воздушной тревоги, вероятно, местные жители успели эвакуироваться в подвалы и бомбоубежища ещё до начала обстрела.

По предварительным данным, огонь вели азербайджанские военные из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Удары прямо по центру. Азербайджан утром возобновил обстрел Степанакерта

Снаряды прилетают в том числе в жилые кварталы.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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